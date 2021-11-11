В Украине испытают еще два препарата от коронавируса

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Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от коронавируса. Запрос на испытания подали Китай и Германия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Согласно приказу министерства, в Украине испытают китайский препарат "Проксалутамид".

Его испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.

Также опробацию пройдет немецкий препарат COR-101. Это станет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека.

В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.

Ранее мы писали, что Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna.