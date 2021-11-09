В больницах Ивано-Франковщины COVID-реанимации заполнены до отказа - мерия

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В Ивано-Франковске реанимационные кровати заполнены на 100% больными коронавирусом. Кроме того, больницы имеют значительные проблемы с поставкой кислорода

Как передает RegioNews об этом во время оперативного совещания заявил заместитель мэра Ивано-Франковска Александр Левицкий

"Количество реанимационных коек в больницах на 100% заполнены COVID-пациентами. Мы получаем просто шквал жалоб, претензий (от людей - ред.): "А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию". Мы, как врачи, вынуждены задавать себе вопрос: "А как можно освободить кровать в реанимации?",- подчеркнул Левицкий

По словам начальницы управления здравоохранения Марии Бойко, в течение последних 10 дней в стационарах Центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 умерли 37 человек.

"Это-очень большая цифра. Умирают преимущественно люди после 50 лет. Все, кто умер, были невакцинированы", - отметила Бойко.

Она подчеркнула, что сейчас в двух больницах города находится 391 COVID-больной, что больше в сравнении с прошлым годом, когда их было в это же время 340-360.

"Примерно 75% пациентов - киснезалежні. В реанимации находятся 20 пациентов на искусственной вентиляции легких - 11....Заполненность коек в центральной городской клинической больнице по состоянию на сегодня составляет 93%, в городской клинической больнице № 1 -73%", - рассказала Бойко.

Она также отметила, что у города есть проблемы с кислородом.

"Суточное потребление составляет две тонны на каждую больницу, 2,4-2,6 тонн. В последнее время у нас резко снизилось кислородообеспечение, многие пациенты перевели на концентраторы. Когда происходит перезаправка кислорода, мы используем баллоны. Это-наша большая проблема", - добавила Бойко.

Напомним, что 8 ноября зафиксировали 833 летальных случаев, госпитализировали 2 967 человек, выздоровели 16 609 человек.