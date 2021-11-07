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07 ноября 2021, 11:21 35

Украина получила еще почти 3 млн доз COVID-вакцины Moderna

07 ноября 2021, 11:21 35
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Фото: Рixabay
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Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, эта партия поступила бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX, пишет RegioNews.

В рамках инициативы COVAX в Украину поступили 7 415 810 доз вакцин разных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Как отмечают в ЮНИСЕФ, поставки вакцин от COVAX продолжатся.

Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующего холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID.

"Государство сделало все для того, чтобы украинцы имели возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna - это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. Спасибо международным партнерам за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения не ведет переговоры о закупке вакцины от коронавируса американской компании Moderna, поскольку надеется бесплатно получить этот препарат в рамках механизма COVAX.

коронавирус вакцина Минздрав

 
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