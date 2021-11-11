В Україні випробують ще два препарати від коронавірусу

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Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від коронавірусу. Запит на випробування подали Китай і Німеччина

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Згідно з наказом Міністерства, в Україні випробують китайський препарат "Проксалутамід".

Його випробування будуть проходити в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпеки ліків у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.

Також випробування пройде німецький препарат COR-101. Це стане дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, яке вперше проводиться із застосуванням препарату у людини.

У цьому випадку вивчатимуть безпеку, переносимість, фармакокінетику, фармакодинаміку та ефективність препарату.

Раніше ми писали, що Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.