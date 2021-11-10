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10 ноября 2021, 16:46

Пик волны COVID-19 в Украине почти пройден, но у Киева все впереди – НАНУ

10 ноября 2021, 16:46
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Фото: из открытых источников
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В НАН Украины предполагают, что пик осенней волны коронавирус преодолен, но пока это не уменьшит занятость больниц и смертность от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование Национальной академии наук.

По данным ученых, в последние две недели, вероятнее всего, был пройден пик по количеству новых заболеваний. Об этом свидетельствует динамика количества положительных ПЦР-тестов, которая демонстрирует снижение на 15% за последние 10 дней.

При этом в НАН ожидают, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в течение недели. В то же время ученые отмечают, что пик смертности и занятости больниц еще не пройден и в течение недели ожидается рост смертности.

Также в НАН считают, что динамика положительных ПЦР-тестов и новых выявленных больных свидетельствует о приближении Киева к пиковому периоду.

Ученые прогнозируют, что к концу недели за сутки будет в среднем от 20 989 до 22 482 больных.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 9 ноября, вакцинировано от коронавируса 267 401 человек.

Киев прогноз COVID-19 НАНУ

 
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