Пик волны COVID-19 в Украине почти пройден, но у Киева все впереди – НАНУ

Фото: из открытых источников

В НАН Украины предполагают, что пик осенней волны коронавирус преодолен, но пока это не уменьшит занятость больниц и смертность от COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование Национальной академии наук.

По данным ученых, в последние две недели, вероятнее всего, был пройден пик по количеству новых заболеваний. Об этом свидетельствует динамика количества положительных ПЦР-тестов, которая демонстрирует снижение на 15% за последние 10 дней.

При этом в НАН ожидают, что заболеваемость коронавирусом начнет снижаться в течение недели. В то же время ученые отмечают, что пик смертности и занятости больниц еще не пройден и в течение недели ожидается рост смертности.

Также в НАН считают, что динамика положительных ПЦР-тестов и новых выявленных больных свидетельствует о приближении Киева к пиковому периоду.

Ученые прогнозируют, что к концу недели за сутки будет в среднем от 20 989 до 22 482 больных.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 9 ноября, вакцинировано от коронавируса 267 401 человек.