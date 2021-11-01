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01 ноября 2021, 09:59 398

На трассе под Кропивницким произошло смертельное ДТП: погибли трое детей

01 ноября 2021, 09:59 398
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Фото: из открытых источников
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В понедельник, 1 ноября, на трассе "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения погибли 4 человека, из них трое - дети

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Спасатели отмечают, что авария произошла в 01:05 вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г. р.)", - говорится в сообщении.

Известно, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники. О причинах ДТП пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что на Набережной трассе в Киеве произошло два дорожно-транспортных происшествия на одном и том же месте. В результате аварий пострадали четыре человека.

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