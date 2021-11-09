В Черкассах автобус наехал на 5-летнюю девочку на переходе

Фото: Нацполиция

В Черкассах произошло ДТП с участием автобуса и 5-летнего ребенка. В результате наезда девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Предварительно известно, что водитель автобуса ПАЗ - 4234 двигался на красный сигнал и совершил наезд на ребенка, который в этот момент переходил дорогу.

5-летняя девочка получила телесные повреждения, ее старшая сестренка не пострадала", - говорится в сообщении.

На место дорожно-транспортного происшествия сразу направили правоохранителей и скорую помощь. Малолетнюю госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе полицейские разыскивали водителя, сбившего насмерть подростка.