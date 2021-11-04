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04 ноября 2021, 14:58 47

В "Укрзализныце" повысят зарплаты работникам

04 ноября 2021, 14:58 47
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Фото из открытых источников
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"Укрзализныця" с 1 декабря повысит железнодорожникам заработную плату на 10%

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на слова председателя правления Александра Камышина.

Он отметил, что повышение тарифных ставок и должностных окладов стало возможным благодаря "положительным операционным и финансовым результатам последних месяцев".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует в следующем году повышать стоимость билетов.

Укрзализныця зарплаты

 
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