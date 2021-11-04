В "Укрзализныце" повысят зарплаты работникам
"Укрзализныця" с 1 декабря повысит железнодорожникам заработную плату на 10%
Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на слова председателя правления Александра Камышина.
Он отметил, что повышение тарифных ставок и должностных окладов стало возможным благодаря "положительным операционным и финансовым результатам последних месяцев".
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не планирует в следующем году повышать стоимость билетов.
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