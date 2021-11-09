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09 ноября 2021, 13:52 11

Чиновников Одесской области разоблачили на масштабных махинациях с недвижимостью Мининфраструктуры

09 ноября 2021, 13:52 11
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Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность должностных лиц Одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Министерства инфраструктуры 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, злоупотребляя служебным положением, неправомерно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений.

Фактически предприниматели два года использовали эти площади для ведения "бизнеса", но оплата за арендную шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия.

Строительно-техническая экспертиза показала, что в результате противоправных действий государству был нанесен ущерб более чем на 10 млн грн.

Сейчас бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурного подразделения Одесского горсовета на коррупционных злоупотреблениях.

Одесса СБУ Мининфраструктуры Недвижимость предприниматели

 
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