Чиновников Одесской области разоблачили на масштабных махинациях с недвижимостью Мининфраструктуры
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность должностных лиц Одесского филиала государственного предприятия, входящего в сферу управления Министерства инфраструктуры
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По данным следствия, должностные лица государственного предприятия по обслуживанию автотранспортных средств, злоупотребляя служебным положением, неправомерно передали местным предпринимателям более 1000 квадратных метров офисных и складских помещений.
Фактически предприниматели два года использовали эти площади для ведения "бизнеса", но оплата за арендную шла не в доход государства, а напрямую должностным лицам этого госпредприятия.
Строительно-техническая экспертиза показала, что в результате противоправных действий государству был нанесен ущерб более чем на 10 млн грн.
Сейчас бывшему исполняющему обязанности директора филиала сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурного подразделения Одесского горсовета на коррупционных злоупотреблениях.