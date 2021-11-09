Зеленский обещает 500 новых пассажирских вагонов в течение двух лет

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В течение двух следующих лет парк пассажирских вагонов "Укрзализныци" пополнится 500 вагонами украинского производства. Обсуждается возможность увеличения этого количества до 600 вагонов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время форума "Большое строительство: новая железная дорога".

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах - за два следующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал президент.

Новые вагоны будут построены на Крюковском вагоностроительном заводе, ранее уже получившем заказ на производство 100 вагонов, 20 из которых будет поставлено УЗ до конца года.

В целом первая партия вагонов включает 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, приспособленных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле с отдельным купе начальника поезда.

1 октября первые пять вагонов из этой партии "Укрзализныця" уже получила.

Кроме этого, как сообщил Зеленский, сейчас "Укрзализныця" ведет закупку пригородных поездов для проекта City Express.