08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:50  09 ноября
В аэропорту "Борисполь" вновь обнаружили поддельные COVID-сертификаты
08:06  09 ноября
На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 14:55 5

Зеленский обещает 500 новых пассажирских вагонов в течение двух лет

09 ноября 2021, 14:55 5
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение двух следующих лет парк пассажирских вагонов "Укрзализныци" пополнится 500 вагонами украинского производства. Обсуждается возможность увеличения этого количества до 600 вагонов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время форума "Большое строительство: новая железная дорога".

"В этом году УЗ получит 20 новых спальных вагонов - первые из анонсированной сотни. В планах - за два следующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", - сказал президент.

Новые вагоны будут построены на Крюковском вагоностроительном заводе, ранее уже получившем заказ на производство 100 вагонов, 20 из которых будет поставлено УЗ до конца года.

В целом первая партия вагонов включает 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, приспособленных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле с отдельным купе начальника поезда.

1 октября первые пять вагонов из этой партии "Укрзализныця" уже получила.

Кроме этого, как сообщил Зеленский, сейчас "Укрзализныця" ведет закупку пригородных поездов для проекта City Express.

Укрзализныця поезд президент вагоны

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram