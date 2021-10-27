В Харькове мужчина угрожал сожительнице взорвать ее

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В Харькове 24-летний мужчина угрожал взорвать свою возлюбленную

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло вчера, 26 октября, около 23:00 в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратился знакомый пары и сообщил, что мужчина угрожает расправой своей девушке, а именно взорвать ручную гранату "Ф-1". Таким образом, 24-летний парень пытался "наладить" отношения со своей сожительницей.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на вызов. Злоумышленник был настроен агрессивно, нервничал, но его удалось убедить сдаться правоохранительным органам. В настоящее время он задержан, вещественные доказательства изъяты.

Известно, что правонарушителем оказался уроженец Донецкой области, участвовавший в военных действиях в зоне ООС.

Напомним, недавно в Одесской области во время конфликта женщина смертельно ударила камнем по голове знакомого.