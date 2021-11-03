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03 ноября 2021, 17:32 1040

В городе на Полтавщине реанимации заполнены на 100%

03 ноября 2021, 17:32 1040
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Фото: Рixabay
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В городе Горишные Плавни, что на Полтавщине, реанимация COVID-стационаров заполнена больными на 100%

Об этом в Фейсбуке сообщил глава города Дмитрий Быков, пишет RegioNews.

"По состоянию на 01:00 ночи остаток кислорода в резервуаре городской больницы до прибытия автомобиля для дозаправки был критическим и составил всего 200 л, что составляет 10% от общего объема кислородных емкостей. III волна заболеваемости COVID-19 превращается в цунами. Реанимация заполнена больными на 100%, инфекционный госпиталь – на 87%", - написал Быков.

По его данным, в случае инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" потребление кислорода возрастает в 5 раз на одного пациента. Сегодня потребление кислорода в инфекционном госпитале составляет до 2 т за сутки.

"Заводы по производству кислорода работают круглосуточно и на пределе своих мощностей. В сложившихся условиях предлагаю вакцинироваться", - добавил мэр.

Напомним, что во Франковске медики уже бьют тревогу из-за недостатка кислорода в COVID-больницах.

коронавирус больница реанимация

 
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