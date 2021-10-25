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25 октября 2021, 16:54 9

Вузы в пяти областях Украины перешли на дистанционку

25 октября 2021, 16:54 9
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Фото из открытых источников
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В пяти областях Украины высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает RegioNews.

Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления на прошлой неделе Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение с 25 октября до 15 ноября. По оперативной информации МОН, университеты пяти областей перешли на дистанционную форму обучения, - говорится в сообщении.

На дистанционную форму обучения перешли 100% вузов в Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - восемь заведений, а также по два университета в Киевской и Черниговской областях, - отметили в Минобразования.

По данным министерства, в очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкащины - восемь университетов, а также пять университетов Житомирщины.

Как сообщалось, осенние каникулы для школьников могут продлить до 4 недель.

Также в Кабмине определили дату отстранения непривитых от COVID-19 учителей, чиновников и ученых.

Минобразования университет онлайн вуз дистанционное обучение

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