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02 ноября 2021, 15:15 103

Рада приняла проект госбюджета 2022 за основу

02 ноября 2021, 15:15 103
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из открытых источников
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Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год предусмотрев, среди прочего 6 миллиардов гривен на округа для депутатов-мажоритарщиков

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата

Доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроєкті определен на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показателя госбюджета-2021).

В то же время дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

Предусматривается повышение зарплат учителей, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов учреждений высшего образования и профессионально-технических учреждений. Минимальная стипендия составит 2000 гривен, повышенная – 2500 гривен.

Минимальная зарплата до конца года вырастет до 6700 гривен, прожиточный минимум до 2.6 тысяч гривен. Курс гривна\доллар к концу следующего года не превысит 28,7 грн\долл. Предусматривается также индексация пенсий

На безопасность и оборону правительство планирует выделить 319,4 миллиарда гривен. При этом Минобороны получит 131 миллиард гривен. Из них более половины пойдет на зарплату.

Кроме этого по сравнению с базовым вариантом предусматривается увеличение поступления от НДС более чем на 6 миллиардов гривен. Местные бюджеты получили субвенцию в 1 миллиард гривен на борьбу с COVID-19.

Также по настоянию депутатов в проекте сметы предусмотрено 6 миллиардов гривен субвенции на социально-экономическое развитие регионов. Это так называемые деньги на округа, за счет которых депутаты пиарятся перед избирателями.

Парламентарии поручили правительству проработать возможность увеличить доходы сметы.

Кабмин бюджет COVID-19 депутат

 
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