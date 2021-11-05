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05 ноября 2021, 14:13 844

В центре Харькова по подозрению в шпионаже задержали вьетнамца - адвокат

05 ноября 2021, 14:13 844
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Фото: ТруХа / Telegram
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В Харькове на проспекте Науки сегодня, 5 ноября, работники СБУ провели задержание подозреваемого в преступлении по ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж)

Об этом сообщает Depo.Харьков с подтверждением на источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Фото с места задержания также опубликовал харьковский адвокат Александр Шадрин. По его данным задержанный – вьетнамец.

В комментариях к сообщению он добавил, что правоохранители изучают телефон задержанного, смотрят контакты.

Как сообщалось, ранее на Волыни СБУ поймала шпиона белорусского КГБ.

СБУ шпионы иностранцы задержание Харьков

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