В центре Харькова по подозрению в шпионаже задержали вьетнамца - адвокат
В Харькове на проспекте Науки сегодня, 5 ноября, работники СБУ провели задержание подозреваемого в преступлении по ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж)
Об этом сообщает Depo.Харьков с подтверждением на источник в правоохранительных органах, передает RegioNews.
Фото с места задержания также опубликовал харьковский адвокат Александр Шадрин. По его данным задержанный – вьетнамец.
В комментариях к сообщению он добавил, что правоохранители изучают телефон задержанного, смотрят контакты.
Как сообщалось, ранее на Волыни СБУ поймала шпиона белорусского КГБ.
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