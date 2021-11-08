Через "мінування" Харківського аеропорту евакуювали майже півтори сотні людей
Поліція перевірила інформацію про мінування Міжнародного аеропорту "Харків", яке надійшло на її електронну пошту вранці 8 листопада
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, передає RegioNews.
Поліцейські евакуювали 140 громадян та оглянули близько 5000 квадратних метрів приміщень та 2000 квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, - повідомляють у поліції.
Вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці вживають заходів, щоб встановити особу псевдомінера й затримати його.
Як повідомлялося, 28 жовтня у Києві "замінували" Апеляційний суд.
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