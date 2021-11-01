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01 ноября 2021, 15:44 7

В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты

01 ноября 2021, 15:44 7
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Фото из открытых источников
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В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находятся 15 регионов и город Киев

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэкономики, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:

  • ТРЦ,
  • общественного питания.

Известно, что в этой зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области и город Киев.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19.

Денис Шмыгаль правительство красная зона вакцинация

 
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