В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты

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В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находятся 15 регионов и город Киев

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Минэкономики, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:

ТРЦ,

общественного питания.

Известно, что в этой зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области и город Киев.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19.