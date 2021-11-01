В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты
В "красных" зонах карантина усилят проверки COVID-сертификатов. Сегодня в этой зоне находятся 15 регионов и город Киев
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на результаты совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Минэкономики, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции поручили активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в таких заведениях "красной" зоны:
- ТРЦ,
- общественного питания.
Известно, что в этой зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области и город Киев.
Ранее сообщалось, что в Запорожье ограничили проезд в общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19.