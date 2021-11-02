Рада ограничила доступ к зданию парламента и комитетам для невакцинированных

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Согласно документу доступ в парламент будет осуществляться при условии предоставления документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин,

иностранного COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Также доступ будет возможным при условии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), что проведено не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, что проведено не более чем за 48 часов до предъявления документа;

Кроме этого указанные лица могут выделять справку о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболела не более чем за 6 месяцев до предъявления документа. Этот срок могут сократить до 3 месяцев.

Постановление должно вступить в силу с 15 ноября.

В то же время не понятно, каким образом постановление будет действовать в отношении депутатов. Она противоречит закону о статусе народного депутата, который гарантирует свободный доступ к административным зданиям включая здание Верховной Рады и комитеты ВР. Ограничения теоретически можно трактовать как препятствование деятельности депутата, за что предусмотрена уголовная ответственность.