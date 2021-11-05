На Киевщине столкнулись маршрутка на автобус; есть пострадавшие

Нацполиция

В пятницу, 5 ноября, в поселке Погребы под Киевом столкнулись маршрутка на автобус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 13 часов, на улице Погребский Шлях, произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Эталон и транспортного средства Volkswagen. Предварительно 4 пострадавших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП есть четверо пострадавших.

На месте работали правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что в октябре в Красноградском районе, что неподалеку от Харькова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли три человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести.