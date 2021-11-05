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05 ноября 2021, 19:00 79

На Киевщине столкнулись маршрутка на автобус; есть пострадавшие

05 ноября 2021, 19:00 79
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Нацполиция
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В пятницу, 5 ноября, в поселке Погребы под Киевом столкнулись маршрутка на автобус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 13 часов, на улице Погребский Шлях, произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Эталон и транспортного средства Volkswagen. Предварительно 4 пострадавших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП есть четверо пострадавших.

На месте работали правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что в октябре в Красноградском районе, что неподалеку от Харькова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли три человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

ДТП Киевская область маршрутки автобус полиция

 
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