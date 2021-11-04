В Киеве горел детский сад: воспитанников эвакуировали
В Голосеевском районе столицы возник пожар в детском саду. До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в г. Киеве.
Так, в 10:37 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в учреждении дошкольного образования на ул. Теремковской, 9.
На месте происшествия спасатели установили, что на 1 этаже произошло возгорание в электрощитовой.
До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек, включая детей и персонал", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар в Киевской инженерной гимназии. В результате пожара были эвакуированы 1500 детей.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского