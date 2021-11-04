В Киеве горел детский сад: воспитанников эвакуировали

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В Голосеевском районе столицы возник пожар в детском саду. До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в г. Киеве.

Так, в 10:37 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в учреждении дошкольного образования на ул. Теремковской, 9.

На месте происшествия спасатели установили, что на 1 этаже произошло возгорание в электрощитовой.

До прибытия спасателей, на безопасное расстояние было выведено 109 человек, включая детей и персонал", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар в Киевской инженерной гимназии. В результате пожара были эвакуированы 1500 детей.