Появилась информация о пострадавших из-за пожара в Киево-Печерской лавре
Во время пожара в мастерской на территории Киево-Печерской Лавры, который произошел днем 4 ноября, пострадали три человека
Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.
Какие именно травмы они получили, пока информации нет.
"По моей информации 3 человека пострадали. Одного из них завезли в 17 больницу. А двоих - в больницу скорой помощи. Их отпустили без госпитализации", - рассказала она.
Вишневская отметила, что госпитализированный в 17-ю больницу мужчина запретил разглашать информацию о его состоянии.
Напомним, сегодня в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре.
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