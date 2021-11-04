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04 ноября 2021, 17:25 23

Появилась информация о пострадавших из-за пожара в Киево-Печерской лавре

04 ноября 2021, 17:25 23
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Фото из открытых источников
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Во время пожара в мастерской на территории Киево-Печерской Лавры, который произошел днем 4 ноября, пострадали три человека

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская.

Какие именно травмы они получили, пока информации нет.

"По моей информации 3 человека пострадали. Одного из них завезли в 17 больницу. А двоих - в больницу скорой помощи. Их отпустили без госпитализации", - рассказала она.

Вишневская отметила, что госпитализированный в 17-ю больницу мужчина запретил разглашать информацию о его состоянии.

Напомним, сегодня в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре.

пожар спасатели Киево-Печерская лавра

 
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