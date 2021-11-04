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04 ноября 2021, 09:46 416

В одном из супермаркетов Луцка обнаружили пакет со ртутью: всех посетителей эвакуировали

04 ноября 2021, 09:46 416
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Фото: ГСЧС
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В одной из камер хранения супермаркета в городе Луцк нашли полиэтиленовый пакет со ртутью. Персонал магазина эвакуировал всех посетителей на время очистки помещения

Как сообщает RegioNews, об этом информирует ГСЧС Украины в Волынской области.

Так, к спасателям от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Возрождения в Луцке обнаружили пакет с неизвестным веществом, похожим на ртуть.

К месту происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты.

Персонал магазина организовал эвакуацию посетителей",- рассказали спасатели.

Специалисты гражданской защиты осуществили сбор ртути, провели демеркуризацию объекта. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути.

ГСЧС Луцк магазин эвакуация опасные вещества

 
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