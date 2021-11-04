В одном из супермаркетов Луцка обнаружили пакет со ртутью: всех посетителей эвакуировали

Фото: ГСЧС

В одной из камер хранения супермаркета в городе Луцк нашли полиэтиленовый пакет со ртутью. Персонал магазина эвакуировал всех посетителей на время очистки помещения

Как сообщает RegioNews, об этом информирует ГСЧС Украины в Волынской области.

Так, к спасателям от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Возрождения в Луцке обнаружили пакет с неизвестным веществом, похожим на ртуть.

К месту происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты.

Персонал магазина организовал эвакуацию посетителей",- рассказали спасатели.

Специалисты гражданской защиты осуществили сбор ртути, провели демеркуризацию объекта. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути.