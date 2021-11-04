В одном из супермаркетов Луцка обнаружили пакет со ртутью: всех посетителей эвакуировали
В одной из камер хранения супермаркета в городе Луцк нашли полиэтиленовый пакет со ртутью. Персонал магазина эвакуировал всех посетителей на время очистки помещения
Как сообщает RegioNews, об этом информирует ГСЧС Украины в Волынской области.
Так, к спасателям от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Возрождения в Луцке обнаружили пакет с неизвестным веществом, похожим на ртуть.
К месту происшествия прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты.
Персонал магазина организовал эвакуацию посетителей",- рассказали спасатели.
Специалисты гражданской защиты осуществили сбор ртути, провели демеркуризацию объекта. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге посреди улицы Соборности нашли более килограмма ртути.