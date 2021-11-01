На Ивано-Франковщине горит свалка

ГСЧС

На Ивано-Франковщине в городе Тлумач горит полигон бытовых отходов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу Главного управления ГСЧС Ивано-франковской области

Отмечается, что 1 ноября в 09:51 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре бытового мусора на территории полигона твердых отходов в городе Тлумач.

К месту пожара сразу же были направлены спасатели государственной пожарно-спасательной части номер 5.

По прибытии к месту пожара было установлено, что возник пожар бытового мусора отдельными очагами площадью 0,15 га на открытой территории местного свалки общая площадь которого составляет 3 га.

К ликвидации пожара привлечено спасателей государственной пожарно-спасательной части номер 5 города Тлумач, государственного пожарно - спасательного поста поселка Обертин, автомобиль газодымозащитной службы АРЗ СП ГУ ГСЧС в области, дежурная смена ОКЦ ГУ ГСЧС в области и оперативная группа Ивано-Франковского РУ ГУ ГСЧС в области. Всего к ликвидации пожара привлечены восемнадцать человек личного состава и восемь единицы техники.

На месте состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, по привлечению дополнительных сил и средств к ликвидации данного пожара.

Наиболее вероятной причиной пожара называют поджог.

По состоянию на 14:38 для подвоза воды и ликвидации данного пожара дополнительно были направлены резервные отделения ДПРЧ-13 города Городенка, ДПРЧ-2 города Тысменица, ДПРЧ-7 города Коломыя.

Прикарпатские спасатели обращаются к жителям области с просьбой быть крайне осторожными и не пренебрегать правилами пожарной безопасности, чтобы не допускать возникновения таких пожаров.