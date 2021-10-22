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22 октября 2021, 15:43 3

В порту "Черноморск" судно столкнулось с причалом

22 октября 2021, 15:43 3
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Фото из открытых источников
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В морском порту "Черноморск" в Одесской области судно врезалось в причал

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Ukrainian Shipping Magazine.

Инцидент произошел сегодня, 22 октября. Судно для перевозки генеральных грузов HAKSA (флаг Палау), которое шло из турецкого порта Гебзе, столкнулось с причалом №18, из-за того, что "не успело затормозить".

О пострадавших не сообщается. На снимках можно увидеть, что судно и причал повреждены.

фото USM

фото USM

Известно, что судно HAKSA построено в 1993 году. Дедвейт – 3 тыс. 92 тонны, длина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.

Напомним, на прошлой неделе военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море. Была начата спасательная операция, в которую привлекли корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

судно порт Одесская область Черноморск

 
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