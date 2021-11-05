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05 ноября 2021, 17:09 17

В больницах Николаева заканчивается кислород для больных COVID-19 - ОГА

05 ноября 2021, 17:09 17
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В больницах Николаева №№1,3 и 5, а также в противотуберкулезном диспансере кислорода для больных COVID-19 хватит до воскресенья, остальные медучреждений области также обеспечены кислородом

Как пишет RegioNews об этом на брифинге заявил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров

"Что касается наличия кислорода в больницах. Сегодня компания "Линде Газ" завершает заправку всех криоцилиндров в больницах №№1,3,5 и Николаевском тубдиспансере. До середины дня воскресенья можно спокойно работать. Сейчас идет очень напряженная работа с Минздравом и поставщиками кислорода по поставке жидкого кислорода в воскресенье", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас завод "Заря" заправляет для города и области резервные баллоны, чтобы довести их количество до 100. Такие резервные баллоны вчера были направлены в Южноукраинск и Вознесенск, где запасов кислорода оставалось на 2-3 часа.

Гранатуров также прокомментировал обеспеченность кислородом Новобугской больнице, о которой ранее в Фейсбуке писала директор Николаевской областной інфейційної больницы Светлана Федорова.

"Мы проверили: там на сегодняшнее утро было 200 заправленных баллонов с кислородом. Ни вчера, ни позавчера, ни 3-4 дня назад не случалось такого, что в Новом Буге не было кислорода или кислородных концентраторов там, где это нужно", - заявил заместитель председателя ОГА.

Он также проинформировал, что накануне были выделены дополнительные средства на оборудование для подачи кислорода.

Напомним, что директор КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней Светлана Федорова написала в Фейсбуке, что этой ночью в медучреждение ворвалась группа незнакомых людей. Они вроде бы сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемную с угрозами персонала и требовали дать кислород больной женщине, которую в критическом состоянии привезли из Новобугской ЦРБ.

COVID-19 Николаев больные кислород

 
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