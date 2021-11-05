Фискалы обыскивают Криворожский горсовет

Фото ГФС

Сотрудники ГФС проводят шесть обысков в Кривом Роге и Днепре

Об этом сообщается на Facebook-странице ГФС, передает RegioNews.

Сотрудники ГФС, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, по процессуальным руководством ОГП, проводят обыски в г. Кривой Рог и г. Днепр.

Правоохранители разоблачили бывших служебных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, невыполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный ущерб государственным или общественным интересам, и хищении средств бюджета города Кривой Рог вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам, - говорится в сообщении.

Обыски проводятся в домах бывших чиновников и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, что является предметом расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации.

Нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

Сейчас проведение обысков продолжается.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГФС установили факты растраты должностными лицами Криворожского горсовета, вместе с подконтрольными подрядчиками, сотен миллионов гривен бюджетных средств.

О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019 - 2020 году средств бюджета города Кривой Рог, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц - директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Указанные лица обоснованно подозреваются в системном хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта свыше двух сотен дорог по всему городу, который фактически не исполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривой Рог от снега, в том числе в дни, когда осадков не было, - добавляют в ГФС.

Следствие продолжается.

Как сообщалось в сентябре, чиновника горсовета подозревают в растрате почти миллиона бюджетных средств.

Ранее, 15 августа стало известно о том, что найден убитым мэр Кривого Рога Константин Павлов.