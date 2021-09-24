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24 сентября 2021, 14:21 39

Чиновника Криворожского горсовета подозревают в растрате почти миллиона бюджетных средств

24 сентября 2021, 14:21 39
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Фото: Facebook
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Государственная фискальная служба Украины уличила директора одного из департаментов Криворожского городского совета в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.

Налоговая милиция установила, что должностным лицом структурного подразделения Криворожского городского совета совершено растрату имущества в особо крупных размерах, а именно средств бюджета города Кривой Рог в сумме 785 545 грн.

Установлено, что руководитель департамента обеспечил перечисление средств на основании акта приемки оказанных услуг одной из компаний, которая выполняла работы по ремонту улиц, при том что работы были выполнены не в полном объеме.

Должностному лицу вручено уведомление о подозрении. Продолжаются дальнейшие следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки.

деньги расследование ГФС горсовет Кривой Рог налоговая служба

 
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