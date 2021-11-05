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05 ноября 2021, 10:31 57

10% жилого фонда в Украине до сих пор не подключены к теплу

05 ноября 2021, 10:31 57
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Фото из открытых источников
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По состоянию на сегодня 10% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению

Об этом во время брифинга сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает RegioNews.

По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы, - заявил Чернышов.

По словам министра, по состоянию на сегодня подключение жилых домов к теплоснабжению практически на 100% произошло в областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской.

В остальных областях этот показатель сейчас составляет более 90%. Запорожская и Николаевская подключили две трети своих объектов. Херсонская, Одесская - меньше половины жилых домов.

В Сумской области, где были определенные вопросы с подключением некоторых объектов. руководство области заверило, что до конца подключение будет завершено.

25 октября Минрегион сообщал, что жилой фонд подключен к отоплению на 100% только в двух областях.

тепло отопление Минрегион отопительный сезон

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