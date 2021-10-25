Жилой фонд подключен к отоплению на 100% только в двух областях – Минрегион

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Подключение жилого фонда к теплоснабжению в среднем в Украине составляет более 45%, а в некоторых областях уже полностью завершено или находится на финальной стадии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает RegioNews.

В Украине начался отопительный сезон и сейчас регионы работают над запуском отопления в жилых домах. Так, по состоянию на 25 октября общий показатель подключения жилого фонда составляет примерно 45%. Некоторые регионы отчитались о 100% запуске теплоснабжения, в ряде областей - о более 90%, - говорится в сообщении.

В Минрегионе уточнили, что о подключении к теплоснабжению 100% жилых домов отчитались Закарпатская и Тернопольская области. Восемь областей страны, в которых этот показатель превышает 90%: Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Ровенская, Киевская, Хмельницкая, Черновицкая.

Как сообщалось, в октябре Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 2%.

Также в "Киевтеплоэнерго" заговорило о веерных отключениях электроэнергии в столице.