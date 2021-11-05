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05 листопада 2021, 10:31 66

10% житлового фонду в Україні досі не підключені до тепла

05 листопада 2021, 10:31 66
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Фото з відкритих джерел
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Станом на сьогодні 10% житлового сектору та 15% об'єктів соціальної сфери в Україні ще не підключені до теплопостачання

Про це під час брифінгу повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає RegioNews.

Станом на сьогодні показник підключення до тепла, згідно з даними обласних державних адміністрацій, становить майже 90% в середньому у житловому секторі, і близько 85% на об’єктах соціальної сфери, - заявив Чернишов.

За словами міністра, станом на сьогодні підключення житлових будинків до теплопостачання практично на 100% відбулося в областях: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській.

У решті областей цей показник наразі становить понад 90%. Запорізька та Миколаївська підключили дві третини своїх об’єктів. Херсонська, Одеська - менше половини житлових будинків.

У Сумській області, де були певні питання з підключенням деяких об’єктів. керівництво області запевнило, що до кінця підключення буде завершено.

25 жовтня Мінрегіон повідомляв, що житловий фонд підключений до опалення на 100% лише у двох областях.

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