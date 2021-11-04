Полиция начала производство по факту препятствования журналистской деятельности возле Киево-Печерской лавры

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Во время освещения события священнослужители мешали работе представителя СМИ и пытались оттеснить его с места проведения съемки. Полиция начала производство

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

В полицию поступило сообщение от журналиста одного из телеканалов о том, что неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности во время освещения события о пожаре на улице Лаврской. В это время на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая приняла заявление у представителя СМИ, - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось, в Киево-Печерской лавре отец Павел с монахами отобрали телефон у журналиста.