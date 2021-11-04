"Дай ему по голове": в Киево-Печерской лавре отец Павел с монахами отобрали телефон у журналиста

Скриншот с видео

Во время пожара в Киево-Печерской лавре в столице 4 ноября монахи напали на журналистов двух изданий. Они требовали, чтобы те не снимали на территории

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Magnolia TV и "24 канал".

На первом видео видно, как после окончания съемки к оператору подбежал мужчина в монашеской одежде и выхватил из рук телефон. Он вел себя довольно вызывающе и отказывался отдавать телефон.

В конфликт вмешался настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел. Однако он поддержал агрессивного монаха Московского патриархата по имени Арсений, а не пострадавшего корреспондента. Священнослужитель призвал журналистов убираться прочь с территории монастыря. Пытаясь спровадить одного из них, он сказал мужчине рядом: "Дай ему по голове".

Еще одним пострадавшим от действий неизвестных мужчин на территории лавры стал журналист издания "Сегодня". Мужчины начали хватать за куртку и пытались отобрать видеокамеру. При этом полиция спокойно стояла в стороне и ничего не делала. На замечание правоохранители лишь ответили: "А что мы им сделаем?".

Напомним, сегодня в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре. В результате происшествия пострадали четыре человека.