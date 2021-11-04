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04 ноября 2021, 13:32 2

На Харьковщине мужчина едва не убил мать "изгоняя духов"

04 ноября 2021, 13:32 2
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Нацполиция
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В Харьковской области полицейские задержали мужчину за нанесение телесных повреждений матери

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины мужчина, который ранее лечился в психбольнице, едва не убил женщину.

Отмечается, что в милицию 2 ноября поступило сообщение о том, что в поселке Андреевка Харьковской области местный житель издевается и угрожает убить собственную мать.

На месте происшествия задержали 45-летнего мужчину, а 76-летнюю пострадавшую доставили в больницу,

Как пояснил подозреваемый, он "изгонял духов" из женщины. Мужчина ранее находился на лечении в психиатрической больнице.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

полиция психбольница подозрение Уголовная ответственность

 
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