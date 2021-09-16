Языковой омбудсмен призвал ввести санкции СНБО против крупнейших украинских телеканалов

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Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь отмечает, что крупнейшие украинские телеканалы в своей деятельности нарушают закон О государственном языке. Он считает, что имеются основания для рассмотрения этого вопроса на заседании Совета нацбезопасности и обороны и возможно применение санкций против вещателей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Уполномоченного.

"На основании многочисленных обращений граждан и осуществленных Секретариатом Уполномоченного мониторингов по соблюдению части шестой статьи 23 Закона телеканалами общенациональной категории вещания нами начато 5 мероприятий государственного контроля за применением государственного языка:

обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Студия 1+1",

частным акционерным обществом "Телеканал "Интер",

обществом с ограниченной ответственностью Международная коммерческая телерадиокомпания (ICTV),

обществом с ограниченной ответственностью "Телеканал "МЕГА",

обществом с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Украина", - отмечается в сообщении.

Кремень напомнил, что телерадиоорганизации должны были два года с момента вступления в силу Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, чтобы подготовиться к надлежащему выполнению этой нормы и отметил недопустимость "любого посягательства на статус украинского языка как государственного".

"Указанные факты и другие многочисленные материалы, которые подтверждают дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, является основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", - добавил Уполномоченный.

Кремень добавил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, со своей стороны, не должен ограничиваться фиксацией нарушений законодательства, а занять принципиальную позицию, официально рассмотреть на своем заседании вопрос о систематическом нарушении каналами действующего законодательства, в т. ч., законодательства о кинематографии, надзор за соблюдением которого телеканалами относится к прямым полномочиям Нацсовета (статья 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания”).