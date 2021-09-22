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22 сентября 2021, 20:09 120

ОАСК взялся за дело относительно аннулирования лицензии телеканала "Наш"

22 сентября 2021, 20:09 120
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из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "Наш"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда

Отмечается, что рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки в котором, в частности, говорится о признании наличия разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365".

29 июля Нацсовет объявил предупреждение трем телеканалам. Основанием для решения Нацсовета о предупреждении трем телеканалам стали отсутствие вещания и несоблюдение программных концепций вещания и ненадлежащее информирование о каждой индивидуальной программе.

телеканал Нацсовет оаск лицензия аннулирование

 
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