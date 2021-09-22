ОАСК взялся за дело относительно аннулирования лицензии телеканала "Наш"
Окружной административный суд города Киева открыл производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "Наш"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда
Отмечается, что рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском на основании решения о результатах внеплановой невыездной проверки в котором, в частности, говорится о признании наличия разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ООО "Наш 365".
29 июля Нацсовет объявил предупреждение трем телеканалам. Основанием для решения Нацсовета о предупреждении трем телеканалам стали отсутствие вещания и несоблюдение программных концепций вещания и ненадлежащее информирование о каждой индивидуальной программе.