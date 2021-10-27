Назначена дата рассмотрения апелляции по делу о госизмене Азарова

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Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины, которого подозревают в государственной измене

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook, передает RegioNews.

Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 03 ноября 2021 года (15 час. 35 мин.),- говорится в сообщении.

За дополнительной информацией просят обращаться по телефону: (044) 284-15-56.

Как сообщалось, 24 марта экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений. Впоследствии, 20 октября по материалам Государственного бюро расследований суд избрал меру пресечения бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову по подозрению в госизмене за "Харьковские соглашения".