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24 октября 2021, 16:42 1258

На Черниговщине во время охоты на лося умер браконьер

24 октября 2021, 16:42 1258
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Фото: pixabay.com
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Сотрудники полиции Черниговской области установили личности браконьеров, которые во время незаконной охоты убили лося в лесу рядом с селом Смолянка. Один из охотников, убегая от лесничих, схватился за сердце и скончался на месте

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Так, отмечается, что вечером 23 октября к правоохранителям обратился лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия обнаружили людей, которые вероятно убили лося.

Мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо начали убегать к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что мужчина умер. Остальные сели в автомобили и скрылись", - рассказали в полиции.

На место происшествия выехали следователи и сотрудники разрешительной системы Черниговского районного управления полиции. Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства совершения преступления изъяты и направлены на проведение экспертизы.

По данным правоохранителей, к убийству животного причастны трое жителей Киевщины и один житель Черниговской области, который оказался егерем этих угодий.

По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер во время попытки побега. Причину смерти охотника должны установить медики.

За содеянное охотникам может грозить штраф от 17 000 до 51 000 гривен, общественные работы на срок от 160 до 240 часов или ограничения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области на автодороге М-21 между селами Махновка и Победа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб лось.

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