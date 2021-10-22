В Одессе ликвидировали международный канал контрабанды в ЕС

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В Одессе правоохранители разоблачили и ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра была обнаружена большая партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов относительно происхождения и качества товара.

Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионных "прибылей" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР".

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала контрабанду металлической ртути, которая может применяться для массовых химических терактов, из Закарпатской области в Европейский Союз.