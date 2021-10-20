На украинско-молдовской границе обнаружили 2-километровый трубопровод для переправки спирта

Фото Госпогранслужбы

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

Во время проверки оперативной информации о возможной подготовке к осуществлению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда совместно с представителями СБУ обнаружили на мели Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм.

Как выяснили охранники границы, трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в с. Павловка Раздельнянского района.

Конструкцию, скорее всего, контрабандисты планировали использовать для переправки нелегального спирта. Ведь, кроме этого, во время проверки помещения, правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2000 л каждая для возможного хранения незаконно переправленной жидкости, - уточнили в Госпогранслужбе.

Для демонтажа трубопровода были привлечены водолазы отдела специальных действий Одесского отряда морской охраны. Всего демонтировано более 2 тысяч метров полиэтиленовой трубы, которая передана на ответственное хранение в отдел пограничной службы "Степановка".

Следственные действия продолжаются.

Пограничники напоминают, что в этом году с целью противодействия налаживанию каналов контрабанды пограничники уже обследовали дно Кучурганского водохранилища. Всего водолазным расчетом обследовано более 7 тысяч кв м дна водоема приграничья. Признаков настройки контрабандных переправок подводным способом обнаружено не было.

Отметим, такие обследования труднодоступных участков проводятся на постоянной основе. Поэтому, каждое противоправное деяние будет выявлено и демонтировано еще на стадии подготовки обустройства, - добавила пресс-офицер ГНСУ Диана Кондратюк.

Как сообщалось, в 2013-м пограничники вытащили из Днестра 230-метровый спиртопровод.