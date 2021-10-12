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12 октября 2021, 10:29 188

В ведрах из-под мороженого в Украину пытались ввезти партию наркотических средств на 12 млн

12 октября 2021, 10:29 188
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Фото: из открытых источников
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В Международном аэропорту "Борисполь" правоохранители разоблачили группу, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина - прекурсора для изготовления психотропов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

У пяти подозреваемых изъято почти 80 кг "товара". Его стоимость на черном рынке составляет, в среднем, 12 млн грн.

Почти 400 тыс. наркотических таблеток контрабандисты спрятали в собственном багаже среди личных вещей, в том числе в ведрах из-под мороженого", - говорится в сообщении.

Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры из одной из африканских стран для продажи.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Ранее сообщалось, что пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.

контрабанда СБУ аэропорт задержание наркотики

 
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