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04 ноября 2021, 14:25 20

Киевский горсовет переименовал 12 улиц

04 ноября 2021, 14:25 20
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Фото из открытых источников
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Киевский горсовет 4 ноября во время заседания переименовал 12 улиц

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Сообщается, что многие переименования - в рамках декоммунизации.

Среди переименованных улиц такие:

1. Улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя);
2. Улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (ученого-правоведа);
3. Улицу Павленко в улицу Кристины Сушко (поручителя Армии УНР);
4. Переулок Павленко в переулок Мовчуновский.
5. Улицу Народного ополчения в улицу Святослава Храброго (киевского князя);
6. Улицу Молодогвардейскую в улицу Владимира Сикевича (генерал-хорунжий армии УНР);
7. Улицу Московскую (в поселке Жуляны) в улицу Григория Гуляницкого (участник междоусобных войн времен Руины во второй половине 17 века).

"Также в Киеве появился сквер имени Василия Слипака в честь украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе)", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве.

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