Киевский горсовет переименовал 12 улиц

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика страны".

Сообщается, что многие переименования - в рамках декоммунизации.

Среди переименованных улиц такие:

1. Улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия (в честь украинского писателя);

2. Улицу Костюка в улицу Профессора Эйхельмана (ученого-правоведа);

3. Улицу Павленко в улицу Кристины Сушко (поручителя Армии УНР);

4. Переулок Павленко в переулок Мовчуновский.

5. Улицу Народного ополчения в улицу Святослава Храброго (киевского князя);

6. Улицу Молодогвардейскую в улицу Владимира Сикевича (генерал-хорунжий армии УНР);

7. Улицу Московскую (в поселке Жуляны) в улицу Григория Гуляницкого (участник междоусобных войн времен Руины во второй половине 17 века).

"Также в Киеве появился сквер имени Василия Слипака в честь украинского певца, добровольца, погибшего на Донбассе в 2016 году (расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Тик в Подольском районе)", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле суд признал законным переименование проспекта Бандеры в Киеве.