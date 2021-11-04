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04 ноября 2021, 08:28 1075

В центре Киева ночью горел ресторан

04 ноября 2021, 08:28 1075
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 4 ноября в центре Киева произошел масштабный пожар в ресторане, что находится на проспекте Победы 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины в г. Киеве.

Как оказалось, возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м в 1-этажном заведении общественного питания с распространением огня на внутренние помещения. Спасатели сразу же приступили к тушению огня. Отмечается, что речь идет о ресторане "Mamamia", расположенном по адресу проспект Победы, 9б.

В ночное время в заведении общепита никого не было, поэтому угрозы для людей не было. Жертв и пострадавших нет.

В 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожено помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания. Причина возгорания сейчас устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, что недавно в Киеве через пожар в многоэтажке в Святошинском районе погибли два человека.

Киев пожар спасатели ГСЧС ресторан

 
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