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02 ноября 2021, 14:16 2573

Киевлянам присылают платежки за отопление "задним числом" с перерасчетом

02 ноября 2021, 14:16 2573
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Фото из открытых источников
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Киевляне массово получили платежки за отопление в тот период, когда его не было

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на канале 2+2, пишет RegioNews.

Отмечается, что компания-поставщик ООО "Евро-Реконструкция" назвала это перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

"То есть задним числом, без уведомления киевлян, коммунальщики выставили счет за услугу, которой никто не пользовался", – говорится в сюжете.

Более того, у некоторых неожиданно возникли долги за прошлый сезон.

Учитывая то, что поставщик на диалог не идет, на письма не отвечает, люди решили обратиться к нему напрямую, но в "Евро-Реконструкции" их в очередной раз проигнорировали.

"О каком отоплении можно говорить в сентябре – непонятно, что это за перерасчет-никто ничего не говорит", – рассказала одна из возмущенных киевлянок.

Ранее сообщалось, что в регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов.

Киев платежки коммунальные услуги

 
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