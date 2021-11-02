Киевлянам присылают платежки за отопление "задним числом" с перерасчетом

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Киевляне массово получили платежки за отопление в тот период, когда его не было

Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов" на канале 2+2, пишет RegioNews.

Отмечается, что компания-поставщик ООО "Евро-Реконструкция" назвала это перерасчетом за отопление мест общего пользования за 2019-2020 годы".

"То есть задним числом, без уведомления киевлян, коммунальщики выставили счет за услугу, которой никто не пользовался", – говорится в сюжете.

Более того, у некоторых неожиданно возникли долги за прошлый сезон.

Учитывая то, что поставщик на диалог не идет, на письма не отвечает, люди решили обратиться к нему напрямую, но в "Евро-Реконструкции" их в очередной раз проигнорировали.

"О каком отоплении можно говорить в сентябре – непонятно, что это за перерасчет-никто ничего не говорит", – рассказала одна из возмущенных киевлянок.

Ранее сообщалось, что в регионах "красной" зоны карантина запретили выключать электроэнергию из-за долгов.