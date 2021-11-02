12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
17:45  02 ноября
Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам
17:44  02 ноября
На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 18:31 10

Рада намерена установить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов

02 ноября 2021, 18:31 10
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада намерена установить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов

Как передает RegioNews за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 282 народных депутата.

Законопроектом предусмотрено:

установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.

установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинской документации о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

COVID-19 covid-сертификат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram