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На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь
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31 октября 2021, 09:16 45

На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь

31 октября 2021, 09:16 45
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Фото: ГСЧС
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В городе Каховка Херсонской области начал работу мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для COVID-больных

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Сейчас в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести. Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ", - сообщили в ОГА.

Всего он может принять на лечение до 120 больных COVID-19. До работы в госпитале привлечено 4 медицинские бригады, а за одну смену там работают 5 врачей - 3 реаниматологи, хирург и дерматолог.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых будет развернут мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

госпиталь госпитализация больные коронавирус ОГА Херсонская область

 
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