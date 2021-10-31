На Херсонщине заработал мобильный COVID-госпиталь

Фото: ГСЧС

В городе Каховка Херсонской области начал работу мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для COVID-больных

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Сейчас в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести. Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ", - сообщили в ОГА.

Всего он может принять на лечение до 120 больных COVID-19. До работы в госпитале привлечено 4 медицинские бригады, а за одну смену там работают 5 врачей - 3 реаниматологи, хирург и дерматолог.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых будет развернут мобильный госпиталь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.