Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника

Одесский городской голова стал фигурантом очередного уголовного дела. Впрочем, вполне может оказаться, что вовсе не Геннадий Труханов является главной мишенью в этой истории

Одесский городской голова стал фигурантом очередного уголовного дела. Впрочем, вполне может оказаться, что вовсе не Геннадий Труханов является главной мишенью в этой истории

Фото из открытых источников

Мэр Одессы Геннадий Труханов вновь оказался в центре внимания в связи с интересом к нему правоохранительных органов. RegioNews проанализировал ситуацию с очередными обвинениями в адрес главы главного города юга Украины с объявлением ему подозрения лично генпрокурором Ириной Венедиктовой и выяснил, кто еще, кроме Труханова и его подчиненных, может сейчас попасть под пристальное внимание правоохранителей.

Земля и люди

Геннадию Труханову не привыкать к проблемам с силовыми структурами. Несколько лет назад он уже был фигурантом дела по "Краяну" (обанкротившемуся заводу, мощности которого, по версии обвинения, Одесский городской совет купил по завышенной цене, "отмыв" деньги), его даже задерживали, судили, оправдывали и отменяли оправдательный приговор. Все это отнюдь не помешало городскому голове руководить Одессой и выиграть очередные мэрские выборы в 2020 году, причем без особых шансов для конкурентов, в том числе провластных.

Поэтому когда 5 октября 2021-го фамилия "Труханов" снова прозвучала в контексте нарушения закона, это не стало такой уж сенсацией. Более того, одесский мэр уже неоднократно фигурировал в различных и, прежде всего, земельных скандалах. Вот и в актуальном расследовании правоохранителей снова речь идет о земле, то есть о земельных участках Одесской ОТГ, которые были отобраны у громады под застройку с соответствующими финансовыми потерями для местного бюджета.

Сегодня Высший антикоррупционный суд избирает Труханову меру пресечения, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы на 60 суток с залогом 120 млн грн. Относительно временных промежутков правонарушения, то в САП объяснили, что говорится о периоде с 2016 по 2019 годы. По информации НАБУ, речь идет о целой преступной группе из 16 человек, десять из которых являются прямыми участниками, а шестеро проходят как соучастники тех или иных преступлений. А глава Офиса генпрокуратуры Ирина Венедиктова в свою очередь сообщила, что подписала пять подозрений по одесскому делу. Фамилий она, конечно, не назвала, но о них все равно до конца дня узнали СМИ. И это на самом деле самое интересное.

Теневой и бывший?

Как отметил в своем комментарии директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин, "руководитель преступной организации скрывается за пределами страны". Конечно же, фамилия этого "руководителя" тут же стала секретом Полишинеля, поскольку все возможные ниточки привели СМИ к персоне бизнесмена Владимира Галантерника. Того самого, которого еще недавно называли "серым кардиналом" или "теневым хозяином" Одессы.

Галантерник действительно – очень теневая персона, в буквальном смысле, потому что о нем очень мало известно, начиная с количества фотографий в медиа и интернет-пространстве. Что не мешало, а, скорее, помогало ему заниматься серьезными бизнес-делами в сотрудничестве с одесским городским головой.

Впрочем, поговаривают, в последние годы пути Галантерника и Труханова начали расходиться. Они даже разделили некоторые совместные бизнес-проекты. А на прошлогодних местных выборах у успешно переизбранного мэра Одессы вообще оказались новые "партнеры-спонсоры" – Александр Грановский и Борис Кауфман.

Вероятно, именно в этом крутом повороте судьбы Труханова и кроется причина активизации правоохранительных органов. Потому что сам мэр не фигурирует в деле как персона №1, а лишь как "один из участников преступной группы". Следовательно, возможно, главный удар очередного уголовного дела будет направлен именно по Галантернику - с целью уменьшить или вообще уничтожить его влияние на процессы в Одессе.

К чему тут Банковая и ОГА

С одной стороны, САП и НАБУ, несмотря на все попытки Офиса президента взять их под контроль, являются достаточно автономными структурами. С другой – подозрения пятерке фигурантов земельного дела подписала глава ОГП Венедиктова.

Кроме того, у одного из нынешних спонсоров Труханова, Кауфмана, достаточно хорошие отношения с первым помощником президента Сергеем Шефиром. Это необязательно означает прямую заинтересованность Банковой в "накате" на городского голову Одессы, но вариант "как же не порадеть за своего человека" можно рассматривать вполне серьезно.

Относительно персоны главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, который является классическим "слугой двух господ" (представителем ОП в регионе и одновременно членом трухановской карманной партии "Доверяй делам"), то его роль в процессе пока не очевидна. Впрочем, его в команду нынешнего главы Одессы привела именно парочка Грановский-Кауфман, хотя отношения между руководителями области и областного центра все же нельзя назвать безоблачными. Следовательно, при определенных условиях, Гриневецкий тоже может включиться в процесс.

Что грозит Труханову прямо сейчас

По большому счету – ничего. Он уже пережил дело "Краяна", пусть оно и не завершилось, выйдя на новый этап после апелляции ВАКС. Вероятно, переживет и эту заинтересованность со стороны правоохранительных структур. Особенно, если дело действительно раскручивается не против него, а, в первую очередь, против его бывшего партнера Галантерника.

Кроме того, у Труханова есть один большой козырь – его рейтинг. Точнее, отсутствие у кого-либо из приемлемых для центральной власти персонажей рейтинговых показателей, хотя бы приближенных к трухановской популярности. Вспомним выборы-2020, когда Банковая не придумала ничего лучше, как выставить под партийными знаменами "Слуги народа" шоумена Олега Филимонова, проигравшему выборы даже представителю"ЄС" Петру Обухову, завоевавшему почетную "бронзу". А главным конкурентом действующего мэра тогда стал выдвиженец неприемлемой сейчас для Офиса президента ОПЗЖ Николай Скорик.

Местные наблюдатели в комментарии RegioNews заверили, что для отставки Труханова причин, которые бы крылись в персоне самого городского головы, по состоянию на сейчас нет. Он успешно наладил отношения с фракцией "слуг" в городском совете, несколько раз одобрительно отозвался о важном лично для Владимира Зеленского проект "Большое строительство" – одним словом, сбалансировал ситуацию вокруг своей персоны, как минимум, на краткосрочную перспективу.

Это позволяет предположить, что история, которую начали раскручивать ОГП, НАБУ и САП, действительно является ударом не по самому Геннадию Труханову. Впрочем, он также рискует стать второстепенной ее жертвой – в том смысле, что получит большую зависимость от пары своих нынешних "спонсоров". Поэтому стратегически план вероятных инициаторов октябрьского "наката" может выглядеть именно так: влияние Галантерника на Одессу минимизировать, а собственное влияние на официального руководителя города усилить.