Депутат Одесского облсовета заподозрил самолеты в распылении COVID-19

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Депутат Одесского областного совета Антон Трифон от фракции “За будущее” призвал своих читателей фотографировать самолеты, распыляющие в воздухе химические вещества. Позже в комментариях он добавил, что “нас травят”. При этом он добавил картинку, где якобы коронавирус распиливают с самолетов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook депутата.

"Мне много людей из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии, просьба у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли на самом деле что происходит”, — написал Трифон.

На комментарий девушки под его постом, что такого раньше она еще не читала, Трифон ответил что: "нас (жителей региона — ред.) травят”.

Похожим образом депутат отреагировал и на критику поста.

"Это у Вас тупость. А нас травят", - ответил он одной из читательниц.

Напомним, что народный депутат Украины от фракции "Слуга народа” Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 — это "придуманная болезнь” и вакцины от нее "не вызывают доверия”.