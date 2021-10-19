16:42  19 октября
В Житомире с 23 октября ужесточат карантин: что запретят
16:21  19 октября
В Киеве взлетела стоимость отопления
18:30  19 октября
На Донбассе оккупанты вновь обстреляли наших бойцов из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
19 октября 2021, 21:02 40

В Раде собираются создать ВСК по расследованию действий мэра Одессы Труханова

19 октября 2021, 21:02 40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде Украины собираются создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию коррупционных действий мэра Одессы Геннадия Труханова

Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат ВРУ от Одессы Алексей Леонов ("Слуга народа"), передает RegioNews.

По словам Леонова, 19 октября руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подписал состав комиссии.

Сейчас я подаю на подтверждение регистрации ВСК регламентным комитетом Верховной Рады и вынесение вопроса на рассмотрение депутатов парламента. Для официального старта работы комиссии необходимо 226 голосов народных избранников, - заявил Алексей Леонов.

В состав комиссии планируют войти 8 депутатов.

Большинство из них представляют фракцию "Слуга народа": это Алексей Леонов, Игорь Негулевский, Олег Колев, Александр Сова, Владимир Гевко и Анатолий Остапенко. Также, по словам Леонова в комиссию войдут депутаты Андрей Николаенко ("Батькивщина") и Иван Чайковский ("За майбутне").

Как сообщалось, суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова.

Раньше Труханов назвал требование залога в 120 миллионов гривен издевательством.

Напомним, 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Слуга народа нардепы Верховная Рада Геннадий Труханов ВСК

Депутат Буймистер прокомментировала свое исключение из фракции "Слуга народа"
19 октября 2021, 20:46
В аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке
19 октября 2021, 19:24
Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады: когда и что рассмотрят нардепы
19 октября 2021, 18:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua