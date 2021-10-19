В Раде собираются создать ВСК по расследованию действий мэра Одессы Труханова

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В Верховной Раде Украины собираются создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию коррупционных действий мэра Одессы Геннадия Труханова

Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат ВРУ от Одессы Алексей Леонов ("Слуга народа"), передает RegioNews.

По словам Леонова, 19 октября руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подписал состав комиссии.

Сейчас я подаю на подтверждение регистрации ВСК регламентным комитетом Верховной Рады и вынесение вопроса на рассмотрение депутатов парламента. Для официального старта работы комиссии необходимо 226 голосов народных избранников, - заявил Алексей Леонов.

В состав комиссии планируют войти 8 депутатов.

Большинство из них представляют фракцию "Слуга народа": это Алексей Леонов, Игорь Негулевский, Олег Колев, Александр Сова, Владимир Гевко и Анатолий Остапенко. Также, по словам Леонова в комиссию войдут депутаты Андрей Николаенко ("Батькивщина") и Иван Чайковский ("За майбутне").

Как сообщалось, суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова.

Раньше Труханов назвал требование залога в 120 миллионов гривен издевательством.

Напомним, 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.