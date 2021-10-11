Суд отказался арестовывать мэра Одессы Геннадия Труханова

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Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать мэра Одесса Геннадия Труханова, однако назначил ему меру пресечения в виде залога 30,2 миллионов гривен.

Как передает RegioNews соответствующее решение было объявлено 11 октября.

"В удовлетворении ходатайства относительно содержания под стражей городского головы Одессы Геннадия Труханова отказать...Применить меру пресечения в виде залога, что составляет в денежном эквиваленте 30,2 миллионов гривен", - зачитала решение судья.

Она напомнила, что Труханов среди прочего, обязан сдать загранпаспорта и в случае нарушения обязательств залог может быть перечислен в государственный бюджет.

Сам Труханов в комментарии журналистам после оглашения решения заявил, что будет подавать апелляцию.

"Я надеялся на решение, которое в полном объеме не удовлетворит ходатайство прокуратуры", - отметил он.

Напомним, что 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий - это телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

Генпрокурорка заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что число подозреваемых может увеличиться) были причастны к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.

Прокуратура просила арестовать Труханова с альтернативой внесения залога в 120 миллионов гривен.