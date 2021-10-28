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28 октября 2021, 19:04 5

Стало известно имя бойца, погибшего вчера в зоне ООС

28 октября 2021, 19:04 5
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Фото из открытых источников
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Во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб старший солдат Виктор Рачугин

Об этом на странице в Facebook сообщил Запорожский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

27 октября при выполнении боевого задания погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17 отдельной танковой бригады старший солдат Виктор Рачугин, - говорится в сообщении.

Он родился 31 января 1985 г. в г. Запорожье, получил среднее специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 года заключил контракт о прохождении военной службы в ВС Украины.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области

По желанию семьи погибшего прощание состоится на Аллее Защитников в парке Металлургов в субботу, 30 октября в 10:00.

Как сообщалось,вчера на Донбассе было зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС.

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